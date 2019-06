Difesa: Germania, Verdi chiedono migliori equipaggiamenti per le Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rendere la Bundeswehr, ossia le Forze armate della Germania, “adatta al futuro è una questione di solidarietà con i partner dell'Ue e della Nato”: per tale motivo, i militari tedeschi devono essere meglio equipaggiati. È quanto scrivono il responsabile per la Sicurezza dei Verdi, Tobias Lindner, e Cem Ozdemir, presidente del partito dal 2008 al 2018, in un contributo per il quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Tra l'altro, Lindner e Ozdemir affermano: “Vogliamo una Bundeswehr che sia equipaggiata in modo tale da poter essere all'altezza di questa responsabilità”. (Geb)