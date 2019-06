Autonomia: presidente Fontana, Salvini ha detto a breve in Cdm, mi fido di lui

- Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della presentazione della ricerca Censis su regionalismo e autonomia differenziata in corso a Cernobbio ha detto che "è stato confermato da parte del ministro Salvini l'impegno a portare a breve in Cdm, per il primo passaggio, il nostro testo dell'accordo". "Ora - ha aggiunto il presidente lombardo - pensiamo che si faccia concretamente questo passaggio". A chi gli ha chiesto se si fidi del fatto che gli alleati di governo appoggeranno l'autonomia, Fontana ha risposto: "Mi fido di quello che dice Salvini. Dice che porterà il nostro testo in una delle prossime riunioni del Cdm, è una persona di cui mi fido ed è una persona seria, sono convinto che cosi finirà". "In ogni caso, non si può continuare a traccheggiare senza senso: ci dicano se si può portare a compimento questa riforma o meno. Si assumano la responsabilità di aver preso in giro milioni di cittadini che sono andati a votare", ha concluso Fontana. (Rem)