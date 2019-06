Migranti: Unhcr, meno arrivi in Italia che recuperi della Guardia costiera libica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 2.887 rifugiati e migranti sono stati riportati in Libia via mare dall’inizio dell’anno, a fronte di circa 2.144 arrivi in Italia e di 1.166 trasferimenti assistiti al di fuori del paese nordafricano. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) pubblicato oggi. Al 12 giugno, infatti, in Libia sono sbarcati 2.887 rifugiati e migranti: il 76 per cento uomini, il 10 per cento donne e il 14 per cento minori. Il 10 giugno, in particolare, 60 rifugiati e migranti sono sbarcati ad Al Khums (120 chilometri a est di Tripoli). Finora nel mese di giugno 537 rifugiati e migranti sono stati riportati in Libia ad Al Khums (216 persone), nella base navale di Tripoli (202 persone) e Azzawya (119 individui). Recentemente, prosegue il report, nuove partenze di migranti hanno avuto luogo vicino a Sabratha, Garabulli e Al Khums. L'Unchr stima la presenza di 5.550 rifugiati e migranti nei centri di detenzione del paese, di cui 3.680 rifugiati e migranti intrappolati nelle strutture vicino alle zone di conflitto a Tripoli e dintorni. La stragrande maggioranza dei rifugiati si trova però al di fuori di questi centri: in totale, infatti, le Nazioni Unite hanno registrato in Libia una presenza di 55.665 richiedenti asilo. Finora, nel 2019, l’agenzia Onu ha provveduto all’evacuazione di 1.166 rifugiati dal paese. La prossima settimana è prevista la partenza di circa 160 persone. Dal novembre 2017, 4.239 persone sono partite dalla Libia verso il Niger (2.782 persone), l’Italia (710 persone), la Romania (364 persone) e in altri paesi (383 persone). (Res)