Giustizia: Mauri (Pd), rispetto per la scelta Lotti di autosospendersi

- Il deputato del Partito democratico, Matteo Mauri, afferma in una nota che "rispettiamo la scelta di Luca Lotti di autosospendersi dal Pd" per la vicenda del caos Procure "e ne riconosciamo l'importanza, trattandosi di un passo di certo non scontato in questa situazione".(Com)