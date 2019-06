Trasporti Lazio: FS, su linea Roma-Sulmona treni sospesi tra Carsoli e Castel Madama per guasto rete elettrica

- Le Ferrovie dello Stato italiane comunicano in una nota che "per un guasto alla rete del gestore elettrico nazionale la circolazione ferroviaria fra Carsoli e Castel Madama (linea FL2, Roma-Sulmona) è sospesa dalle 14.30. Riprogrammato il servizio ferroviario con cancellazioni e limitazioni. E' invece regolare il collegamento da Roma a Tivoli e viceversa. Attivato un servizio sostitutivo con autobus tra Tivoli e Avezzano. Sul posto presenti le squadre tecniche di Rete ferroviaria italiana e personale dedicato del gestore elettrico nazionale". (Com)