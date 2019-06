Sanità Lazio: Lombardi-Barillari (M5s), ospedali Grassi prima lo depotenziano e poi dicono di volerci investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ospedale Grassi di Ostia serve un bacino di utenza di almeno 200 mila persone, in estate anche oltre 500 mila, ciò nonostante negli ultimi mesi la giunta regionale Zingaretti ha deciso di depotenziarlo: chiudendo il laboratorio di analisi e facendo trasferire i campioni dei prelievi presso altre strutture come il Sant'Eugenio o il San Camillo per poi far rientrare i campioni analizzati al Grassi (con dispendio di trasporto e di tempo); chiudendo il reparto di allergologia pediatrica; lasciando un pronto soccorso allo sbando. Per citare solo alcune delle criticità di un ospedale che si deve assolutamente recuperare e riportare ai livelli standard di assistenza". Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri regionali M5s, Roberta Lombardi e Davide Barillari. "A poco più di 24 ore dal presidio di protesta che ha organizzato il MoVimento 5 Stelle del X Municipio, Ostia, presso il Grassi - aggiunge - domattina alle 11, l'assessore Alessio D'Amato ha dichiarato che per l'ospedale lidense sono stati messi in conto 55 milioni di euro. Quando si tratta della salute, nessuno vorrebbe sentir fare battute, e proprio per questo vorremmo credere a Zingaretti e all'assessore ma sono i fatti a non consentirlo: i soldi di cui parlano rientrano nei fondi per l'edilizia sanitaria (art.1), della legge di stabilità del 2016". (segue) (Com)