Sanità Lazio: Lombardi-Barillari (M5s), ospedali Grassi prima lo depotenziano e poi dicono di volerci investire (2)

- "Vale a dire risorse - aggiungono - che potevano già essere impegnate nel 2017 e spese anche nell'immediato. Perché aspettare tre anni? E soprattutto, né Zingaretti né D'Amato sono riusciti a mettere a fuoco la questione: è un finanziamento o uno stanziamento? Sembra una questione di lana caprina ma la realtà è che il finanziamento indica una somma già messa in bilancio, per esempio nei piani di intervento economici (legge di stabilità regionale) che attua ogni anno la Regione; lo stanziamento invece significa una somma indicata ma non ancora nella disponibilità dell'ente. Insomma la giunta regionale ha atteso tre anni per dire che vorrebbe fare degli investimenti su un ospedale che sta lentamente portando a mezzo servizio o forse addirittura chiudendo nel tempo, con dei soldi che non è dato sapere se ha in cassa, e a fronte di un commissariamento sulla sanità che non consente grandi speranze per la salute dei cittadini, oltre che per le loro tasche. La cosa che però reputiamo importante è che D'Amato e Zingaretti, come anche la consigliera regionale Michela Di Biase, si sono forse destati sulla situazione in cui versa l'ospedale Grassi perché sollecitati dal presidio organizzato dal MoVimento municipale, domani davanti il nosocomio. Non è mai troppo tardi, purché non siano battute però". (Com)