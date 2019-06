Comuni: Fontana, taglio a spese amministrazioni demagogia fine a se stessa

- Le norme sul taglio alle spesa delle amministrazioni sono state "demagogia fine a se stessa". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana alla presentazione del rapporto Censis su regionalismo e autonomia differenziata a Cernobbio (Co). "Penso che tutte quelle norme che hanno ridotto le spese delle amministrazioni locali siano state delle stupidate assolutamente senza senso, della demagogia fine a se stessa", ha detto Fontana, spiegando che "fare il sindaco è difficile, complicato, comporta impegno, presenza e quindi ridurre il numero dei consiglieri, degli assessori e le indennità sono demagogia che non porta nessun beneficio per la finanza pubblica, ma che disincentiva chi magari avrebbe voglia di dedicarsi a questa meritoria attività". (Rem)