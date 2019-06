Governo: Malan (FI), economia italiana annaspa, dati Istat spaventano

- Lucio Malan, vicecapogruppo vicario dei senatori di Forza Italia, parla in una nota di "altro segnale di debolezza per l'economia italiana che annaspa in cerca, invano, di una boccata d'ossigeno. I dati Istat sul fatturato e gli ordinativi dell'industria spaventano. Molto male anche il comparto delle auto. Numeri che mettono in allarme, ma il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico non ha neanche iniziato ad occuparsi delle crisi e si è del tutto disinteressato del caso Fca-Renault. Intanto tornano in piazza i metalmeccanici con una manifestazione unitaria. Ma i problemi", conclude il parlamentare, "non si risolvono da soli". (Com)