Etiopia: ripristinati servizi dopo quattro giorni di black out

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato ripristinato in Etiopia i servizi internet in Etiopia dopo quattro giorni di black out imposto dalle autorità probabilmente per consentire il corretto svolgimento degli esami di Stato. È quanto riferisce il gruppo di monitoraggio dei diritti di internet “NetBlocks”. Ieri l’emittente “Bbc” aveva riferito anche dell'interruzione del servizio Sms. Finora il governo non ha ancora reso note le motivazioni ufficiali della sospensione dei servizi internet. Anche nel 2016 e nel 2017 si era verificato un blackout nello stesso periodo dell'anno come misura per frenare i brogli nelle prove di esame a livello nazionale. (Res)