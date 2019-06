Regione Lazio: M5s, convocati commissario straordinario consorzio Valle del Liri e sindaci comuni coinvolti

- "A seguito della richiesta al presidente della commissione Ambiente e Agricoltura della Regione Lazio, il portavoce 5S Valerio Novelli, giovedì 20 giugno, sono stati convocati in audizione il Commissario straordinario del Consorzio Valle del Liri, Stefania Ruffo, i sindaci di Atina, Adolfo Valente, di Belmonte Castello, Antonio Iannetta, di Casalvieri, Franco Moscone, di Picinisco, Marco Scappaticci, di San Biagio Saracinisco, Dario Giustino Iaconelli, di Vallerotonda, Gianfranco Verallo, di Villa Latina, Luigi Rossi". Così una nota del M5s Regione Lazio. "L'attenzione del Consigliere Marcelli e del presidente Novelli - aggiunge - verso le problematiche che negli ultimi anni hanno coinvolto i cittadini rientranti nella zona del Consorzio Valle del Liri e quelle del consorzio stesso, è sempre stata altissima. L'ultimo sopralluogo, quello del 17 maggio ad Atina, ha portato entrambi i Consiglieri a voler, una volta per tutte, fare chiarezza sulla situazione". "Troppe le inosservanze appurate e le criticità avvenute soprattutto dopo il maltempo di fine ottobre del 2018, che ha prodotto ingenti danni ad abitazioni e ai cittadini, e ancora non risolti. In un contesto già decisamente problematico ricordo inoltre - spiega Marcelli - che molti cittadini si sono visti recapitare esose bollette nonostante lo stato di abbandono in cui versa il territorio. Un'altra vicenda questa, di cui, mercoledì 20 maggio in Commissione, chiederemo conto al Commissario straordinario del Consorzio di bonifica Valle del Liri". (Com)