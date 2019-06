Tunisia: Nidaa Tounes (clan Monastir) potrebbe sostenere il magnate Karoui alle elezioni presidenziali (3)

- Stando alle rilevazioni di Sigma Conseil pubblicate mercoledì 12 giugno dal quotidiano “Le Maghreb”, i candidati Nabil Karoui e Kais Saied risultano i preferiti dagli elettori nelle intenzioni di voto con, rispettivamente, il 24,7 per cento e il 22,9 per cento delle preferenze. Il primo, fondatore e proprietario dell’emittente “Nessma Tv”, ha annunciato la propria candidatura per le presidenziali lo scorso maggio provocando non poche polemiche tra i principali partiti politici nazionali. Saied è un docente di diritto costituzionale che negli ultimi tempi ha fatto discutere per le proprie posizioni contro la parità di genere nei diritti ereditari, contro l’omosessualità e a favore della pena di morte. A seguire nel sondaggio troviamo in terza posizione Abir Moussi, presidente del Partito desturiano libero (Pdl) con il 10,8 per cento delle intenzioni di voto; l’attuale capo del governo Youssef Chahed (che non ha ancora annunciato la propria candidatura) al 7,1 per cento (dato sorprendente se comparato al 30,7 per cento rilevato solo lo scorso febbraio); l’ex presidente della Repubblica Moncef Marzouki al 6,4 per cento. (Tut)