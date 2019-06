Fisco: Villarosa (M5s) su pagamenti elettronici, migliorare sistema senza sanzioni è priorità governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze, Alessio Villarosa, del Movimento cinque stelle, afferma in una nota di apprendere "con piacere che l'Associazione dei prestatori dei servizi di pagamento Apsp accolga le iniziative governative preposte ad incentivare l'utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici senza la previsione di alcuna sanzione. Il primo passo verso l'ambizioso progetto è l'introduzione di una 'carta unica' di servizi integrati che consenta di avere più strumenti identificativi in una sola card, tra cui, in particolar modo, un conto di pagamento totalmente gratuito. Altresì", continua l'esponente dell'esecutivo, "al fine di eliminare una distorsione della concorrenza tra gli operatori nazionali e quelli esteri ho preparato un intervento normativo volto ad estendere l'esenzione dell'applicazione dell'imposta di bollo anche ai conti di pagamento. Infine, è in corso l'individuazione delle opportune soluzioni che consentano di collegare automaticamente la fattura ed il corrispettivo e, quindi, il connesso pagamento, il tutto nell'ottica della semplificazione fiscale per i contribuenti. Tutte le misure", conclude Villarosa, "sono volte a migliorare il sistema paese e sono predisposte con l'ampia partecipazione e collaborazione degli operatori del settore". (Com)