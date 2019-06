Medio Oriente: attacco a petroliere, Mosca invita a non giungere a conclusioni affrettate

- La Russia ha invitato oggi a non giungere a conclusioni affrettate in merito all’attacco contro due petroliere avvenuto il 13 giugno nel Golfo di Oman. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri di Mosca. “Condanniamo fermamente gli attacchi che si sono verificati, a prescindere da chi li abbia organizzati”, fa sapere la diplomazia di Mosca. Nel quadro delle tensioni fra Teheran e Washington, gli Stati Uniti hanno attribuito la responsabilità dell’attacco all’Iran. Da parte sua, la Repubblica islamica ha respinto le accuse. Per la diplomazia russa, la politica iranofoba degli Stati Uniti intensifica artificialmente le tensioni.(Rum)