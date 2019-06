Ue-Bulgaria: portavoce Commissione, sospensione Mcv quanto tutti requisiti saranno soddisfatti

- La Commissione europea ha annunciato oggi che punta a sospendere il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv), monitorando lo stato di avanzamento delle riforme giudiziarie e della lotta alla corruzione in Bulgaria, entro la fine del suo mandato, ma tale decisione dipenderà dal rispetto di tutti i requisiti. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea commentando la dichiarazione di ieri del ministro della Giustizia bulgaro Danail Kirilov che ha minacciato di dimettersi se il Mcv non verrà revocato dall’esecutivo comunitario entro la fine del mandato della Commissione il prossimo ottobre. Il governo bulgaro ha da tempo chiesto la sospensione del meccanismo, che è in vigore da quando il paese ha aderito all'Ue nel 2008, ma alcune raccomandazioni restano ancora da soddisfare. "Posso riaffermare che l'ambizione della Commissione, definita dal presidente (Jean-Claude) Junker all'inizio del mandato, è quella di chiudere il Meccanismo di cooperazione e verifica entro la fine di questa Commissione e, in definitiva, ovviamente, l'adempimento di tutti i requisiti da parte della Bulgaria è ciò che deciderà, come abbiamo detto nell'ultimo rapporto di novembre", ha affermato il portavoce. (segue) (Bus)