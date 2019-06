Ue-Bulgaria: portavoce Commissione, sospensione Mcv quanto tutti requisiti saranno soddisfatti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia bulgaro Danail Kirilov ha dichiarato ieri l’intenzione di dimettersi se il Meccanismo di cooperazione e verifica (Mcv) della Bulgaria non verrà revocato entro la fine dell'attuale mandato della Commissione europea. Lo ha affermato lo stesso Kirilov durante la seduta odierna del Consiglio supremo di giustizia, secondo quanto riportato dalla televisione nazionale bulgara. Il ministro ha spiegato che la cancellazione dell’Mcv è una sua “responsabilità personale” e di aver avuto una conversazione sull'argomento con il commissario europeo per la giustizia, la tutela dei consumatori e l'uguaglianza di genere Vera Jourova. "Se il monitoraggio non viene revocato, consegnerò le mie dimissioni da ministro della Giustizia. Vera Jourova ritiene che abbiamo compiuto progressi molto seri e che abbiamo una possibilità, ma il commento riguarda la possibilità che questa Commissione decida sulla questione", ha spiegato Kirilov. (segue) (Bus)