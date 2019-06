Ue-Bulgaria: portavoce Commissione, sospensione Mcv quanto tutti requisiti saranno soddisfatti (6)

- Il primo vicepresidente della Commissione europea ha sottolineato che questioni come Stato di diritto e la separazione dei poteri nello Stato dovrebbero essere risolte prima dell'adesione all'Ue, non dopo. "Sono preoccupato del fatto che la Romania e la Bulgaria hanno aderito nel 2007, ma non hanno risolto ancora i problemi che dovevano essere risolti prima dell'adesione. Per coloro che non conoscono il problema molto bene, l'Mcv è stato progettato per risolvere problemi che avrebbero dovuto essere risolti prima dell'adesione. E qui mi preoccupa il fatto che l'adesione di Romania e Bulgaria sia avvenuta nel 2007 e ora siamo nel 2019, e tutti i problemi che dovevano essere risolti prima dell'adesione non sono ancora stati risolti. Penso che questa sia la lezione che dobbiamo imparare, forse per un futuro allargamento dell'Unione europea", ha dichiarato Timmermas. (segue) (Bus)