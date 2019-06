Medio Oriente: ministro Esteri tedesco su attacco Golfo Oman, video Usa non è sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il filmato mostrato dagli Stati Uniti come prova del coinvolgimento dell’Iran nell’attacco contro due petroliere avvenuto ieri nel Golfo dell’Oman, non è “sufficiente per trarre delle conclusioni”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, parlando ai giornalisti durante una visita ad Oslo. Maas ha commentato il video diffuso dal portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, Bill Urban, che mostrerebbe una motovedetta della classe Gashti dei Guardiani della Rivoluzione iraniana che si avvicina alla nave Kokuka Courageous per rimuovere alcune mine inesplose. "Il video non è sufficiente per trarre conclusioni. Ovviamente possiamo capire quello che ci viene mostrato, ma secondo me non è abbastanza", ha detto Maas. Nei giorni scorsi il ministro tedesco si è recato in visita in Iran proprio per tentare di ridurre le tensioni in corso e convincere Teheran a non abbandonare l’accordo sul nucleare sottoscritto a Vienna nel 2015, ribadendo l’interesse dei paesi europei a mantenere in vita l’intesa da cui gli Stati Uniti sono usciti in modo unilaterale nel maggio 2018. (Res)