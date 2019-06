Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, gli eventi dal 17 al 23 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale della cultura. La città, viva e attiva, raccoglie ogni giorno un fitto calendario di eventi culturali, incontri, mostre, e attività per bambini e adulti. Eccone alcuni per la settimana dal 17 al 23 giugno nelle Biblioteche, nei Municipi, nei teatri, al Nuovo Cinema Aquila. Municipio I. Continuano gli appuntamenti di Letterature, Festival Internazionale Roma nella splendida cornice della Basilica di Massenzio al Foro Romano, ideate e dirette da Maria Ida Gaeta con la regia di Fabrizio Arcuri. Martedì 18 giugno alle 21 C'è oggi in America incontro con Chris Offutt, Carlo Lucarelli, Elaine Castillo, presentazione Premio Vittorio Bodini – sezione esordienti con musica della Piccola Orchestra di Torpignattara diretta da Pino Pecorelli e premiazione dei vincitori del nuovo premio per la traduzione letteraria , sezione traduttore esordiente e sezione alla carriera, fondato nel 2019 dall'Istituzione Biblioteche di Roma con il Centro Studi Vittorio Bodini. Giovedì 20 giugno alle 21 L'abbandono, Philippe Forest, Chiara Gamberale, Lesley Arimah. Letture di Enrico Ianniello. Musica Valerio Vigliar (piano solo). (segue) (Com)