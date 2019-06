Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, gli eventi dal 17 al 23 giugno (2)

- Alla Biblioteca Casa delle Letterature, in Piazza dell'Orologio 3, lunedì 17 alle 18 incontro con Ayanta Barilli finalista Premio Planeta 2018, edizioni DeaPlaneta. Mercoledì 19 giugno alle 18 presentazione del libro La stanza verde di Fiamma Arditi e Sandro Manzo (Electa edizioni). Intervengono con gli autori Francesca Barzini e Alessio Vlad. Presso la Biblioteca Casa della Memoria e della Storia, via di San Francesco di Sales 5, lunedì 17 giugno alle 17.30 presentazione del libro 24 maggio 1915 di Elena Bacchin. Martedì 18 giugno alle 17.30 presentazione libro Delitto Matteotti. Il mandante di Mario Gianfrate e Nicola Colonna. Alla Biblioteca Casa delle Traduzioni, via degli Avignonesi 32, lunedì 17 alle 18 presentazione del libro L'America non è casa di Elaine Castillo con l'autrice e una delle traduttrici, Isabella Zani. Municipio II. Domenica 23 giugno alle 21.30 per Letterature Festival - Casa del Cinema, appuntamento a largo Marcello Mastroianni 1, con proiezione di Senso, di Luchino Visconti (Italia, 1954, 123'). Da un racconto breve di Camillo Boito. Alla Biblioteca Villa Leopardi, in via MaKallé, mercoledì19 alle 19 presentazione del libro Come il cielo di Laura Chiaramonte, edito da Progetto Cultura nel 2018. Per svelare tutte le caratteristiche del racconto, molto vicino a un noir, l'autrice sarà introdotta dallo scrittore Ludovico Fulci e da Lavinio Ricciardi. Alla Biblioteca Tullio De Mauro, via Tiburtina 113 (entrata nel Parco), mercoledì 19 alle 17 presentazione del libro di Angelo Consoli European Psycho. (segue) (Com)