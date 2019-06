Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, gli eventi dal 17 al 23 giugno (3)

- Municipio IV. Alla Biblioteca Vaccheria Nardi, in via Grotta di Gregna 37, in occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno, la biblioteca proietterà martedì 18 alle 17 il film diretto da Aki Kaurismäki, L'altro volto della speranza (Finlandia, 2017, 98'), il cui protagonista è Khaled, un rifugiato siriano che, dopo essere giunto ad Helsinki, attende invano che venga accettata la sua domanda d'asilo. Giovedì 20 verrà invece proiettato alle 16.30 il documentario Human Flow, diretto da Ai Weiwei (Germania, Stati Uniti, 2017, 140'). Lunedì 17 dalle 17.00 alle 20.00 a Villa Farinacci, in viale Rousseau 90, si terrà un incontro di carattere storico-culturale in ricordo del 75° Anniversario della Liberazione di Roma, organizzato dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia – Comitato Provinciale di Roma in collaborazione con l'Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti, l'ARCI, la Rete per Aguzzano e la sezione dell'Anpi Tiburtino-Pietralata Caterina Martinelli. Sabato 22 dalle 11.00, in viale Ignazio Pettinengo 53, sarà presentato il progetto Villaggio 95, coltivare l'abitare a cura della Cooperativa Sociale Europe Consulting Onlus, con l'intento di creare un contesto comunitario sociale, culturale, innovativo e sostenibile, integrando le esigenze dei cittadini del territorio con alcune iniziative di accoglienza e supporto a favore delle persone più deboli. Per gli eventi musicali organizzati nel territorio in occasione della Festa della Musica Roma 2019, si rimanda al link http://www.festadellamusicaroma.it/?s=&category=&location=14&a=true (segue) (Com)