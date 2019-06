Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, gli eventi dal 17 al 23 giugno (4)

- Municipio V. Al Teatro Biblioteca Quarticciolo, in via Castellaneta 10, tutti i sabato mattina letture da 0 ai 6 anni, a cura di Valentina e Valerio, volontari del servizio civile nazionale. Per bambini da 0 a 3 anni dalle 10 alle 10.30, da 3 a 6 anni dalle 11 alle 12. Alla Biblioteca Gianni Rodari, via F. Tovaglieri 237/A, giovedì 20 giugno 2019 ore 17, proiezione film Ortone e il mondo dei chi, 2018, regia di Jimmy Hayward, Steve Martino. Alla Casa della Cultura, via Casilina 665, dal 18 al 23 giugno tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00, si terrà una mostra fotografica e di pittura organizzata dall'Associazione Culturale Il Geranio. Gli allievi esporranno le loro opere, frutto dei corsi svolti in collaborazione con l'Upter, l'Università Popolare. Durante la mostra vi saranno letture, presentazione dei corsi e un saggio di musica. Ad ingresso libero. Venerdì 21 alle 16.30 alla Stazione della Metro C Pigneto si terrà il primo di cinque appuntamenti musicali, uno al mese fino a novembre, che si svolgeranno negli spazi delle stazioni della Metro C del Municipio con esecuzioni di brani di musica classica, vocale o jazz. Il programma del primo appuntamento prevede l'esecuzione di musiche di Bernstein, Berlin, Gershwin, Weill. Ad ingresso libero. (segue) (Com)