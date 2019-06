Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, gli eventi dal 17 al 23 giugno (5)

- Municipio VII. Alla Biblioteca Nelson Mandela, in Via La Spezia 21, venerdì 21 alle 18 incontro con Andrea Satta e Angelo Pelini (Têtes de Bois) , Silvia Salemi, musicista, Federico Marolla, pediatra – Ass. cult. Pediatri, Vinicio Ongini, esperto di fiabe, Mohamed Keita, fotografo, Giulio Cederna, scrittore e operatore culturale, Fabio Magnasciutti, live painting, Circo MaXimo, incursioni circensi. Municipio X. Alla Biblioteca Elsa Morante, via Adolfo Cozza 7 - Lungomare Paolo Toscanelli 184, venerdì 21 giugno alle 18 ospita Roma Rainbow Choir, uno tra i più rinomati cori della Capitale. In piazza Anco Marzio venerdì 21, un importante evento musicale organizzato dal Rotary Club di Ostia per la Festa del Solstizio d'Estate dalle 20.30 musica con la Fanfara della Polizia di Stato e, a seguire, musica orchestrale e operistica. Sabato 22 nell'area dell'isola pedonale (partenza in via Lucio Coilio) il corteo di figuranti in costume del Palio di Ostia Antica saluterà il Solstizio d'Estate a partire dalle 19.00. Infine, fino a domenica 23, al Teatro del Lido è aperta la mostra Culti e Culture del Corpo a cura dell'Associazione Culturale Pro con l'Accademia Nazionale di Danza e l'Accademia di Belle Arti di Roma. (segue) (Com)