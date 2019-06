Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, gli eventi dal 17 al 23 giugno (6)

- Municipio XI. Alla Biblioteca Renato Nicolini, in via M. Mazzacurati 76, martedì 18 alle 17 Kamishibai per leggere, letture ad alta voce per bambini dai 3 agli 8 anni attraverso la forma narrativa giapponese Kamishibai, lo spettacolo teatrale di carta. Iniziativa a cura dei volontari del Servizio Civile Nazionale presso la Biblioteca Renato Nicolini: Eleonora, Gabriele, Sara e Silvia. Dedicato a tutti i bambini dai 3 agli 8 anni. Alla Biblioteca Guglielmo Marconi, via G. Cardano 135, martedì 18 dalle 17 alle 19 incontro Fondi Storici. I nostri tesori, presentazione Fondo Giorgio Caproni e inaugurazione della mostra sulla Biblioteca di Giorgio Caproni, con Paolo Fallai, Stefano Gambari, Elisa Donzelli , Fabio Pierangeli, Alessandro Ferraro, Attilio Mauro Caproni. Mercoledì 19 alle 17 presentazione libro Il segreto dietro la porta di Fabio Troncarelli (ed. Adda 2018). Giovedì 20 alle 16.30 in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2019 promossa da Unhcr, proiezione straordinaria di film. Municipio XII. Alla Biblioteca Villino Corsini, in largo 3 giugno 1849 snc, in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato istituita dall'ONU giovedì 20 alle 17.30 incontro con Stefano Bertoldi, sociologo, formatore e navigatore, volontario di SOS Mediterranée e membro del SAR Team (Search & Rescue) a bordo della nave Aquarius a fine 2017. Interventi musicali di Daniele Mutino, fisarmonicista e cantastorie, che ha composto alcuni brani sul tema del viaggio dei migranti. Letture a cura dell'attrice Sabrina Lilli su testi dell'antropologa Martina Giuffré. (segue) (Com)