Campidoglio: la cultura a Roma nelle Biblioteche e nei Municipi, gli eventi dal 17 al 23 giugno (7)

- A seguire la proiezione del docufilm I Migranti non Sanno Nuotare, regia di Jean-Paul Mari (2016, 38') non consigliato ai minori di 12 anni. Municipio XIII. Alla Biblioteca Cornelia, via Cornelia 45, lunedì 17 alle 17 So...Reading, letture tratte da racconti e dialoghi di Benni, Campanile, Prévert, Valduga e altri autori celebri. Pagine insolite, battute fulminanti, ironia e ottimismo...per dire. A cura dei Lettori ad Alta Voce della Biblioteca Cornelia. Municipio XIV. Alla Biblioteca Franco Basaglia, in via Federico Borromeo 67, martedì 18 alle 17 musica da camera per violoncello di Luigi Negretti Lanner. Programma: Franz Schubert Sonata Arpeggione, Robert Schumann iI brano dai Fünf Stücke im Volkston (Cinque pezzi in stile popolare), Chopin II movimento dalla Sonata per Violoncello e Pianoforte, Camille Saint-Saëns Le Cygne, dal Carnevale degli animali. Alla Biblioteca Casa del Parco, via della Pineta Sacchetti 78, giovedì 20 Ferie d'Agosto, regia P.Virzì (1996), ambientato sull'isola di Ventotene, dove si ritrovano a convivere come vicini di casa due gruppi di villeggianti molto diversi tra loro per idee politiche e preparazione culturale. Fino al 26 giugno, inoltre, è visitabile la mostra degli artisti della Bottega d'Arte A.N.R. (Accademia Nazionale di Roma). Info sugli orari tel: 06 45460671. (Com)