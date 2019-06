Frosinone: fugge a piedi da posto di blocco, viene rintracciato e aggredisce carabinieri. Arrestato 41enne pluripregiudicato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fugge a piedi durante un controllo dei carabinieri, ricercato e catturato dopo un’ora di serrate ricerche tra Corso Lazio e Via Monti Lepini. E' accaduto a Frosinone, stamattina intorno alle ore 10. L'uomo, alcune ore prima, era stato fermato per un controllo. Volendo sfuggire all'identificazione, ha abbandonato l'auto e ha strattonato i militari prima di dileguarsi a piedi per le vie del centro città. I carabinieri si sono subito lanciati all'inseguimento, a cui hanno partecipato oltre 20 uomini, diretti dal colonnello Cagnazzo. Al termine delle ricerche l'individuo è stato rintracciato nascosto tra i palazzi di Corso Lazio ma, per nulla intenzionato a consegnarsi e armato di un bastone, si è scagliato contro i militari riuscendo nuovamente a darsi alla fuga, fino alla definitiva cattura avvenuta in via Monti Lepini alle successive 9.30 circa. Successivamente identificato per Danilo Sigismondi, 41enne ciociaro, è risultato essere un pluripregiudicato per reati contro la persona ed il patrimonio, aggravati dal foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Frosinone. L'uomo è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante la successiva perquisizione i carabinieri hanno rinvenuto in possesso dell'uomo 3 dosi di cocaina, motivo per cui sarà anche segnalato alla prefettura di Frosinone quale assuntore di sostanze stupefacenti. Nel corso degli accertamenti è stato inoltre riscontrato l'arrestato guidava la sua Fiat Doblò, senza assicurazione e con patente revocata. Al termine delle formalità, l'uomo è stato condotto dinnanzi all'autorità giudiziaria per il rito direttissimo. (Rer)