Economia: Banca Italia, nel Lazio ristagnano prestiti a imprese, ma ottimo miglioramento qualità credito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I prestiti alle imprese nel Lazio ristagnano nonostante estese condizioni di offerta, questo perché gli investimenti privati non crescono abbastanza". Così il direttore della sede romana della Banca d'Italia Luigi Mariani durante la presentazione del dossier sull'economia regionale nel 2018. Secondo lo studio dell'istituto, il dato segna in realtà un più 5,9 per cento, ma come spiegato da Mariani: "ha risentito di alcune importanti operazione straordinarie effettuate da importanti gruppi con sede in Regione. In compenso - ha sottolineato Mariani - c'è stato un ottimo miglioramento della qualità del credito: il tasso di deterioramento dei crediti è decisamente diminuito: al 3,7 per cento rispetto all'5 per cento del 2017. Anche grazie alla cessione dei crediti deteriorati. Questo - ha concluso - è sicuramente un dato positivo".(Xcol4)