Ue: Consiglio, Ungheria e Romania non hanno adottato misure per correggere deviazioni

Il Consiglio dell'Unione europea ha chiuso la procedura per i disavanzi eccessivi per la Spagna, ma ha inoltre emesso decisioni sull'Ungheria e la Romania, che sono già soggette a una procedura di deviazione significativa, confermando che non sono state intraprese azioni efficaci e nuove raccomandazioni sulle misure da adottare per correggere le deviazioni. Lo ha reso noto il Consiglio dell'Ue. Con la decisione riguardo alla Spagna, tutte le procedure aperte al culmine della crisi dell'euro sono state chiuse. D'ora in poi, la Spagna sarà soggetta al braccio preventivo del regolamento fiscale dell'Ue. Il Consiglio ha inoltre emesso decisioni sull'Ungheria e la Romania, che sono già soggette a una procedura di deviazione significativa, confermando che non sono state intraprese azioni efficaci e nuove raccomandazioni sulle misure da adottare per correggere le deviazioni.