Ue: Consiglio, Ungheria e Romania non hanno adottato misure per correggere deviazioni (2)

- I ministri europei dell'Economia e delle Finanze hanno inoltre discusso le questioni trattate nelle raccomandazioni specifiche per paese presentate dalla Commissione il 5 giugno, in vista del Consiglio europeo del 20-21 giugno, e hanno affrontato la comunicazione della Commissione su una visione strategica a lungo termine per un'economia a impatto climatico neutro. "La transizione verso un'economia climaticamente neutrale entro il 2050 richiederà importanti investimenti, compresi i sistemi energetici, le infrastrutture e gli edifici. Il denaro pubblico da solo non sarà chiaramente sufficiente per finanziare tutte le esigenze di investimento. Ecco perché dobbiamo incoraggiare strategie di investimento che ci aiutino a raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi", ha detto il ministro delle Finanze della Romania, Eugen Teodorovici. Il dibattito si è incentrato sugli aspetti connessi agli investimenti e alla finanza della comunicazione della Commissione, riconoscendo che la transizione richiederà investimenti importanti. Le stime suggeriscono che l'attuale volume di investimenti annuali di circa il 2 per cento del Pil dovrà aumentare fino a circa il 3 per cento, ovvero oltre 500 miliardi di euro all'anno nel periodo 2031-2050. (segue) (Beb)