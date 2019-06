Ue: Consiglio, Ungheria e Romania non hanno adottato misure per correggere deviazioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha poi approvato una relazione sullo stato di avanzamento preparata dalla presidenza romena sullo stato dei lavori dell'unione bancaria. La Commissione ha inoltre presentato la sua relazione sull'attuazione del piano d'azione sui prestiti in sofferenza. Senza discussione, il Consiglio ha anche adottato un regolamento che istituisce un "prodotto pensionistico personale paneuropeo" e nuove norme che facilitano la distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento. Nell'Eurogruppo di ieri, invece, conclusosi a tarda notte, i ministri dell'Economia della zonaeuro, in seguito al mandato ricevuto dai leader dell'Ue nel vertice dell'euro del 14 dicembre, hanno continuato a discutere l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (Uem) al fine di preparare il vertice euro a giugno. Hanno concordato un documento che descrive le caratteristiche dello strumento di bilancio per la competitività e la convergenza. Questo contratto sarà presentato al presidente del Consiglio europeo in vista del prossimo vertice euro. (segue) (Beb)