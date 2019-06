Ue: Consiglio, Ungheria e Romania non hanno adottato misure per correggere deviazioni (6)

- L'Eurogruppo ha discusso della disuguaglianza nella zona euro, sulla base dell'analisi della Commissione europea, nonché di una presentazione dell'economista e professore francese al College de France e alla London School of Economics, Philippe Aghion. La Commissione europea e la Banca centrale europea (Bce) hanno aggiornato l'Eurogruppo dei principali risultati della sesta missione di sorveglianza post-programma a Cipro svoltasi tra il 18 e il 22 marzo 2019. La sorveglianza post programma mira a stabilire eventuali rischi per la capacità del paese di rimborsare i prestiti ricevuti nell'ambito del precedente programma di aggiustamento. La sorveglianza continua fino a quando almeno il 75 per cento del prestito è stato rimborsato. L'Eurogruppo ha adottato il suo programma di lavoro per la seconda metà di quest'anno. (segue) (Beb)