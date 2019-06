Ue: Consiglio, Ungheria e Romania non hanno adottato misure per correggere deviazioni (7)

- La Commissione ha brevemente informato i ministri del suo recente pacchetto di primavera, comprese alcune misure relative al patto di stabilità e crescita (Psc). In questo contesto, l'Eurogruppo ha brevemente discusso la situazione in Italia. I ministri hanno concordato con l'analisi della Commissione e con il parere del Comitato economico e finanziario (Cef) che è giustificata una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito. In prospettiva, si potrebbero prendere in considerazione ulteriori elementi proposti dall'Italia. "L'Italia è invitata ad adottare le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità e crescita", ha detto il presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno. (Beb)