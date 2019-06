Roma: Pedica (Pd), Raggi non doveva abolire botticelle in centro?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'altra estate rovente per i cavalli delle botticelle. Dopo tante promesse e annunci spot della sindaca Raggi, a Roma tutto è rimasto come prima". E' quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Raggi non doveva abolire le carrozze trainate dai cavalli in città? – si chiede Pedica - Il Campidoglio intensifichi i controlli. Per le strade del centro si continuano a vedere i cavalli stressati da lunghe ore di lavoro, dal caldo e dal traffico cittadino. Speriamo che una volta per tutte si riesca a mettere fine a questa situazione, salvaguardando il lavoro dei vetturini e tutelando i diritti degli animali". (Com)