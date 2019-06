Guinea-Conakry: proteste contro presidente Condé, 28 feriti nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 28 persone sono rimaste ferite a N'Zerekoré, nel sud della Guinea, durante una manifestazione tenuta ieri per protestare contro la proposta di modifica costituzionale avanzata dal presidente Alpha Condé, che potrebbe così candidarsi ad un terzo mandato alle elezioni presidenziali del 2020. Lo riferisce la stampa guineana citando fonti mediche, secondo le quali 22 persone sono state ammesse alle cure in ospedale, mentre altre sei in cliniche private della città. L'intenzione del capo dello Stato di cambiare la Carta ha suscitato un vivo dibattito nel paese, con manifestazioni che in alcuni casi hanno avuto risvolti violenti. I contestatori che si sono riuniti a N' avversari hanno voluto riunirsi giovedì a N'Zerekoré, la più grande città del sud-est, hanno risposto all'appello del Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc), creato ad aprile dai principali partiti di opposizione, dalle associazioni della società civile e dai sindacati per opporsi ad un terzo mandato di Condé. (segue) (Res)