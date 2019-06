Guinea-Conakry: proteste contro presidente Condé, 28 feriti nel sud (2)

- Contrario all'iniziativa presidenziale si è detto anche il ministro di Stato e della Giustizia della Repubblica di Guinea, Cheick Sako, che per questo motivo ha rassegnato le dimissioni. Lo riferisce l'emittente "Rfi", precisando che rimettendo il suo incarico il ministro ha espresso la sua contrarietà "ad ogni modifica della Costituzione". La sua rinuncia giunge in aperto contrasto con il presidente Alpha Condé, che ha più volte ribadito la sua volontà di modificare la Carta al fine di potersi candidare per un terzo mandato alle elezioni del 2020. "Non sono stato coinvolto nella stesura della nuova Costituzione come ministro della Giustizia e, in considerazione della mia posizione personale contro qualsiasi modifica della Costituzione in vigore, non posso più continuare ad esercitare le funzioni di ministro della Giustizia", ha scritto Sako in una lettera indirizzata al capo dello Stato lo scorso 20 maggio. Per Condé, il cui secondo e ultimo mandato scade il prossimo anno dopo un decennio al potere, sulla questione della riforma costituzionale "esiste un dibattito" che "non possiamo negare": "È ovvio che il popolo guineano è un popolo sovrano (...)", ha detto di recente il capo dello Stato. Condé ha inoltre osservato di non avere "conti da rendere all'estero", ma "solo al popolo guineano ed eventualmente africano". (segue) (Res)