Guinea-Conakry: proteste contro presidente Condé, 28 feriti nel sud (3)

- I principali partiti di opposizione hanno annunciato a inizio aprile la formazione di una coalizione per impedire al capo dello Stato di ricandidarsi per un terzo mandato. A metà gennaio le posizioni espresse dall'ambasciatore russo a Conakry, Alexander Bregadze, avevano contribuito ad alimentare la polemica su una possibile ricandidatura di Condé. In un intervento all'emittente televisiva nazionale guineana, il diplomatico ha sostenuto l'ottantatreenne capo di Stato, definendolo "leggendario" e "figura necessaria" al futuro del paese. "Siamo realisti: siamo testimoni di una grande riuscita della Guinea, del suo presidente e del suo governo", ha detto Bregadze, per il quale i ministri dell'esecutivo "entreranno nella storia della Guinea come la 'generazione Alpha Condé'". Bregadze ha rincarato la dose lasciando intendere che l'alternanza politica non è necessariamente una cosa positiva - "le costituzioni non sono dogmi, Bibbia o Corano", ha detto, affermando che queste "vanno adattate alla realtà" e non il contrario -, ed esprimendogli il sostegno del proprio paese. "Noi vi sosteniamo, signor presidente. La Guinea ha bisogno di voi, oggi in particolare. Come dice un proverbio russo, non si cambia di cavallo nel momento in cui si deve guadare un fiume. La Guinea si trova in quella fase". (segue) (Res)