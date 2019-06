Guinea-Conakry: proteste contro presidente Condé, 28 feriti nel sud (4)

- Le dichiarazioni di Bregadze hanno scatenato una forte polemica fra i leader politici e sui media guineani, attirando su Mosca l'accusa di voler minare la sovranità nazionale guineana. "Condanniamo la posizione presa dall'ambasciatore russo", ha dichiarato ai media internazionali Ousmane Gaoual Diallo, portavoce del principale partito di opposizione della Guinea, l'Unione delle forze democratiche della Guinea (Ufdg). "La nostra Costituzione è chiara sul terzo mandato e non accetteremo un tentativo di modificarla". Sempre a gennaio il presidente della Repubblica aveva prorogato le funzioni del parlamento, il cui mandato si è concluso, fino all'avvio della nuova legislatura. Lo scorso 7 maggio il presidente della Commissione elettorale guineana (Ceni), Me Salif Kebe, ha annunciato che le elezioni legislative si terranno il prossimo mese di novembre, garantendo che la direzione attuerà le riforme necessarie ad "eliminare il 25 per cento di elettori fittizi contenuti nei registri elettorali". Secondo un recente studio commissionato dalla Ceni, circa 1,5 milioni di elettori iscritti al registro elettorale guineano sarebbero infatti anomali. Il presidente del partito di opposizione Unione delle forze repubblicane, Sydia Toure, ha accolto come positivo l'annuncio di Ceni, affermando che le opposizioni desiderano nondimeno "essere associate a tutte queste riforme", da loro a lungo sollecitate. I vertici della Ceni hanno sostenuto che sia "tecnicamente possibile" organizzare lo scrutinio per il mese di novembre, ma detto che per il momento non è ancora stato stabilito il budget necessario per l'organizzazione dello scrutinio. (Res)