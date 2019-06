Ue: a Milano si chiude ciclo di eventi dedicato a futuro Europa organizzato da Citigroup

- Si chiude a Milano il ciclo di incontri organizzato da Citigroup dedicato al futuro dell'Europa. Il settimo ed ultimo appuntamento, che si è svolto questo pomeriggio all'hotel Four Seasons nel pieno centro del capoluogo lombardo, ha visto la partecipazione del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, del presidente di Saipem Francesco Caio, del ceo di Ubi Banca, Victor Massiah, dell'economista Christian Schulz e del presidente di Aspen Institute Italia ed ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. Il dibattito, moderato dal giornalista del Financial Times Ben Hall, si è focalizzato sulle prospettive dell'Unione all'indomani del voto europeo e in particolare sul ruolo che vorrà giocare l'Italia in quello che è stato definito "uno spartiacque" per il continente. (segue) (Rem)