Ue: a Milano si chiude ciclo di eventi dedicato a futuro Europa organizzato da Citigroup (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda è stata immediatamente posta al ministro Moavero Milanesi, che - assicurando che "l'Italia non è isolata", come qualcuno crede - ha spiegato che oltre alle nomine della nuova commissione, l'Unione deve pianificare un'agenda di riforme. Al centro i temi dell'immigrazione, della sicurezza e delle disuguaglianze derivate dalla crisi economica. Questioni su cui l'Unione europea per il momento - secondo il ministro - ha rifiutato di avere una politica comune. "Non vogliamo distruggere l'Unione, ma stimolarla a fronteggiare questo tipo di sfide", ha spiegato Moavero alla platea. L'ad di Saipiem, Francesco Caio, si è invece interrogato sul ruolo che le grandi aziende e in generale il Paese possono giocare per "creare un cambiamento positivo" all'interno dell'Unione, che - ha sottolineato - "non va distrutta". "La domanda - ha aggiunto Caio - è cosa può fare l'Europa per costruire un futuro sostenibile, dal momento che tra la gente dominano paura e preoccupazioni". "Questa - ha concluso - è la sfida politica che deve fronteggiare l'Europa". (Rem)