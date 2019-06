Ue: Consiglio allinea 64 atti giuridici a trattato Lisbona

- Il Consiglio dell'Unione europea oggi ha adottato un regolamento che allinea al trattato di Lisbona 64 atti giuridici che fanno riferimento alla "procedura di regolamentazione con controllo". Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue. Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale, che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). Ciò significa che tutti gli atti giuridici in vigore che fanno riferimento all'ex "procedura di regolamentazione con controllo" devono essere allineati al trattato di Lisbona. Alcuni di essi sono già stati allineati. (segue) (Beb)