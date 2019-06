Medio Oriente: Moavero su tensioni golfo Oman, impegnati per mantenere dialogo

- Il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi, è preoccupato per le tensioni tra Iran e Usa nel golfo dell’Oman. “Le tensioni nell’area del golfo non sono una novità, ci sono fasi di punte più acute. Noi come Italia siamo sempre impegnati, affinché sia mantenuto un quadro di dialogo che permetta di superare questi momenti di tensione e ristabilire una situazione non dico di amicizia, ma di convivenza tranquilla”, ha detto parlando con i giornalisti a margine dell’evento “The Future of Europe” promosso da Citi e Financial Times a Milano. “Queste punte acute e negative - ha proseguito il ministro - non le guardiamo certamente con sentimenti diversi dall’apprensione, quindi ci preoccupano perché riguardano attori importanti rispetto ai quali è anche molto importante la dinamica bilaterale”.(Rem)