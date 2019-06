Economia: dossier Banca Italia, nel Lazio utilizzati solo 17 per cento fondi europei in periodo 2014-2020

- Nel Lazio "l'utilizzo dei fondi europei è ancora basso. A 5 anni da nuovo ciclo programmazione (2014-2020) siamo solo al 17 per cento dei pagamenti effettuati un dato inferiore a quello medio italiano e a quello delle regioni sviluppate". Ad illustrare il dato durante la presentazione del dossier sull'economia laziale della Banca di Italia Raffaele Bronzini, dirigente della sede romana dell'istituto. Il dato è decisamente peggiore rispetto a quello del ciclo di programmazione precedente (2007-2013). Allora, al quinto anno, il 2011, in regione i pagamenti di Por e Fesr erano sopra il 25 per cento. "Migliorare la capacità di spesa dei fondi europei è un aspetto da tenere presente per rilanciare economia", ha concluso Bronzini.(Xcol4)