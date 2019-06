Romania: Commissione Ue, Bucarest si discosta da obiettivo deficit del 3 per cento

- La Commissione europea avverte la Romania che, a causa delle modifiche alla legge finanziaria, gli sviluppi salariali sono troppo elevati rispetto alla produttività del paese. Lo ha detto il capo unità presso la Direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea, Isabel Grilo, citato dall'agenzia romena di stampa "Mediafax". Il funzionario europeo ha affermato che la Romania rischia di deviare dall'obiettivo del deficit di bilancio del 3 per cento. "Vediamo il saldo strutturale, i valori storici e quelli previsti e raccomandati. L'obiettivo a medio termine dovrebbe essere quello che la Romania ha fissato, un valore che è stato raggiunto nel 2014-2015, ma da allora ha deviato dall'obiettivo, ben al di sotto di questo obiettivo del deficit, dell'uno per cento. Secondo le previsioni della Commissione, senza alcune azioni politiche che sono espresse nella legge finanziaria, sarà ancora più in basso, quindi il deficit aumenterebbe. Ciò che la Commissione europea chiede per il deficit strutturale è un aggiustamento per il 2019 e il 2020, solo così la Romania tornerebbe ad un deficit del 3 per cento", ha affermato Isabel Grilo. (segue) (Rob)