Romania: Commissione Ue, Bucarest si discosta da obiettivo deficit del 3 per cento (2)

- Il funzionario europeo afferma che i salari sono aumentati troppo velocemente nel settore pubblico. "Questo non è un problema, il problema è come si riflette la produttività della Romania rispetto all'aumento dei salari. La produttività della Romania non ha ristagnato, ma gli sviluppi salariali sono troppo alti in relazione a questo", ha aggiunto Grilo. Il rappresentante della Commissione europea ha espresso preoccupazione per l'aumento del disavanzo delle partite correnti. Inoltre, Grilo ha affermato che gli emendamenti fatti al Codice fiscale influenzano negativamente l'ambiente commerciale e che gli investitori non vogliono più investire nel paese. Rob (Rob)