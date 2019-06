Fiumicino: nominati componenti comitato anticorruzione

- Nominati a Fiumicino i componenti del comitato anticorruzione: un organismo permanente con funzioni consultive e propositive, di studio, ricerca, documentazione, monitoraggio, che coadiuverà il responsabile del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 del Comune nell'individuazione dei processi a più alto rischio corruzione e a trovare le relative misure per contrastarli. A presiederlo sarà Arcangela Galluzzo, delegata del sindaco alla legalità. "Sono molto orgogliosa di presiedere il comitato anticorruzione del Comune – spiega Galluzzo – tanto più perché composto da rappresentanti delle associazioni che operano da anni in questo territorio e ne conoscono la realtà. Il comitato supporterà la responsabile dell'anticorruzione nella stesura del piano contribuendo fattivamente in un ottica di partecipazione e monitoraggio”.“La prima seduta, quella di insediamento, si terrà prima della pausa estiva al fine di programmare le attività che si vogliono porre in essere – conclude Galluzzo –. Anche questa iniziativa dimostra come il nostro Comune ponga là legalità al primo punto della propria azione amministrativa".(Com)