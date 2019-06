Imprese: siglato accordo fra ministero Politiche agricole e Cdp

- È stato siglato oggi tra il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio e l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti Fabrizio Palermo un accordo finalizzato a fornire supporto finanziario ai settori agricolo, agroalimentare e turistico. L'intesa, riferisce un comunicato, prevede la costituzione di un tavolo di lavoro dedicato alla selezione di progetti per lo sviluppo di questi settori, ai quali il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo assicurerà copertura finanziaria, anche attraverso risorse europee, e supporto istituzionale per l'attivazione di specifici strumenti finanziari a livello regionale o multiregionale. Parallelamente, Cdp metterà a disposizione strumenti di liquidità, finanziamenti agevolati con risorse del Fri - Fondo rotativo imprese e strumenti di garanzia o di partecipazione al capitale di rischio, in complementarietà e sinergia con il sistema delle garanzie gestito dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea). Inoltre, potranno essere valutate iniziative per lo sviluppo dell'infrastruttura turistica nazionale, la riconversione di immobili per finalità ricettive nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana e la formazione di professionalità manageriali. (segue) (Com)