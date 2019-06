Imprese: siglato accordo fra ministero Politiche agricole e Cdp (2)

- "Agricoltura e turismo sono due settori fondamentali per l'economia del nostro paese. È necessario così riconoscere ed andare incontro a una nuova domanda di "modello agricolo e turistico" elaborando una visione innovativa che tenga conto della necessità di puntare sulla cooperazione di tutti gli attori territoriali ed economici che concorrono alla competitività del Paese. Con la firma di questo accordo, diamo inizio a una nuova intesa con Cassa depositi e prestiti a supporto del settore dell'agricoltura e allo sviluppo della filiera turistica nazionale volto a sostenere i sistemi produttivi, salvaguardare il paesaggio, favorire l'attrazione di investimenti da soggetti nazionali e internazionali dei due comparti, garantire la promozione dello sviluppo della competitività e della qualità dei due settori anche in relazione all'accesso al credito – ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio – In particolare, saranno valutate l'avvio di iniziative per lo sviluppo dell'infrastruttura turistica nazionale, la riconversione di immobili per finalità ricettive nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana e la formazione di professionalità manageriali nei settori agroalimentare e turistico – alberghiero."​ (segue) (Com)