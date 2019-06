Imprese: siglato accordo fra ministero Politiche agricole e Cdp (3)

- L'amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo ha cosi sottolineato le potenzialità dell'intesa siglata oggi: "L'accordo sottoscritto con il Mipaaft permetterà a Cdp di sostenere la crescita in Italia dell'agricoltura, del turismo e dell'agroalimentare, per favorirne il consolidamento anche a livello internazionale. Grazie al supporto istituzionale e alla garanzia di copertura finanziaria del Ministero avremo a disposizione strumenti e risorse finanziarie che ci consentiranno di contribuire allo sviluppo sostenibile di questi settori, delle filiere e dei territori di riferimento". (Com)