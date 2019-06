Energia: Putin, pronti a garantire forniture elettricità a Cina e Mongolia

- La Federazione Russa è pronta a garantire una fornitura costante di elettricità alle regioni di Cina e Mongolia che si stanno trovando ad affrontare una condizione di carenza energetica. Lo ha dichiarato oggi il capo dello Stato russo, Vladimir Putin, al termine di un incontro con gli omologhi di Cina e Mongolia, Xi Jinping e Khaltmaagiin Battulga, a margine del summit dei leader dei paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Bishkek, in Kirghizistan. “La Federazione Russa è pronta a rafforzare la cooperazione bilaterale con Cina e Mongolia in ambito energetico, e siamo intenzionati a proporre alle autorità dei due paesi l’avviamento di una serie di nuovi progetti congiunti nel prossimo futuro”, ha aggiunto Putin. (Res)