Rifiuti: domenica torna campagna "Il tuo quartiere non è una discarica" organizzata da Ama e Tgr Lazio

- Domenica 16 giugno torna, prima della consueta pausa estiva, la campagna "Il Tuo quartiere non è una discarica", raccolta straordinaria gratuita dei rifiuti urbani ingombranti, elettrici ed elettronici organizzata da Ama e Tgr Lazio. "In questo sesto appuntamento del 2019 - si legge in una nota della municipalizzata - nei municipi dispari della città l’azienda metterà a disposizione, dalle 8 alle 13, complessivamente 26 siti: 19 eco-stazioni (postazioni mobili allestite per l’occasione) e 7 centri di raccolta aziendali presso cui i cittadini potranno consegnare sia i tradizionali rifiuti ingombranti (mobili, sedie, letti, divani, scaffalature, materassi, ecc.), sia le apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee: computer, televisori, stampanti, telefonini, frigoriferi, lavatrici, condizionatori, ecc.). Anche i centri di raccolta situati nei municipi pari saranno aperti con orario domenicale. In 3 postazioni (piazzale Clodio, via Anagnina e piazzale Cina) sarà anche possibile conferire contenitori con residui di vernici e solventi, rifiuti speciali che richiedono particolari procedure di smaltimento. Presso il centro di raccolta di via Arturo Martini, a Corviale (XI municipio), inoltre, grazie alla collaborazione tra Ama e l’associazione 'Joni and friends Italia' onlus, i cittadini potranno consegnare anche ausili sanitari dismessi ancora in buono stato (sedie a rotelle, deambulatori, stampelle, tutori, ecc.) da donare a persone diversamente abili bisognose". (segue) (Com)